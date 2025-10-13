أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة و90% من مساعدات غزة مصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تحقيق الاتفاقيات الإبراهيمية لن يكتمل فعليًا دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، متسائلًا: «هل يعقل أن تستمر الحروب إلى ما لا نهاية؟»

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، إن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ومعهما شعوب المنطقة سئموا من دوامة الصراع المستمرة منذ عقود، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى تحقيق السلام بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وفي سياق متصل، نقلت قناة “صدى البلد” عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: «سنشهد حدثًا تاريخيًا غدًا»، مؤكدًا أمله في أن يتم خلال الفترة المقبلة تجاوز الخلافات وتحقيق إنجازات مشتركة وصفها بأنها أبهرت العالم.

كما كشف الإعلامي أحمد موسى أن 90% من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة حاليًا مصدرها مصر، مؤكدًا أن 95% من ضحايا غزة من المدنيين، من الشيوخ والأطفال والنساء الذين لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية.

وأوضح موسى أن إسرائيل كانت تعرقل وصول المساعدات إلى القطاع عبر إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشددًا على أن الدعم المصري لغزة مستمر رغم التحديات، في إطار دور مصر الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية.