قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالبحيرة .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، في محافظة البحيرة، بأنه ورد من هندسة كهرباء المحمودية، إشارة بقطع التيار الكهربائي عن قرية فيشا والمناطق المحيطة بها صباح اليوم السبت، لمدة 7 ساعات لتغيير موصلات الجهد المتوسط.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بأنه سيتم فصل الكهرباء عن تفريعة فيشا الشرقية وذلك لتغيير موصلات الجهد المتوسط.

والأماكن المتأثرة هي محول فيشا الدوار، فيشا المعهد الديني، العلوية، فيشا القبلي الفراكة، فيشا الصفراء، سنترال فيشا، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية قاطنى هذه القري والمناطق باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي اليوم السبت والذي يستمر لمدة 7 ساعات.