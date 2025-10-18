الخرباوي وعصام خليل وأسامة كمال يؤدون اليمين بالجلسة الافتتاحية للشيوخ

واصل أعضاء مجلس الشيوخ أداء اليمين القانونية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس 2025 - 2030، المنعقدة الآن.

وأدى اليمين النواب: عصام خليل، ثروت الخرباوى، محمد عبد اللاه عبد المولى، جلال عبد العزيز عمر، محمد كمال مرعي، أحمد شعبان حسين، أحمد محمد عدلى، عفت السادات، أسامة كمال، جمال عبد الظاهر، فايز إبراهيم، عماد صيام، أحمد فاروق الجهمي، مجدى أحمد محمد خراجة، محمد النوبي، محمد حسن مرشدي، إبراهيم محمد عوض الله، عز الدين حسن جودة، عطية محمد سليمان، حسام الخولى، حماد موسى.

وينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، ويعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وتكون مدتهم طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بـ5 سنوات، وفي ضوء ذلك نظم القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انتخاب مكتب المجلس في بداية كل فصل تشريعي، ونصت المادة 12 في اللائحة الداخلية على أن يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

ووفقا للمادة 13، ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.