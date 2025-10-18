قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدفع علشان تركن.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالجيزة
المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
برلمان

الخرباوي وعصام خليل وأسامة كمال يؤدون اليمين بالجلسة الافتتاحية للشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

واصل أعضاء مجلس الشيوخ أداء اليمين القانونية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس 2025 - 2030، المنعقدة الآن.

وأدى اليمين النواب: عصام خليل، ثروت الخرباوى، محمد عبد اللاه عبد المولى، جلال عبد العزيز عمر، محمد كمال مرعي، أحمد شعبان حسين، أحمد محمد عدلى، عفت السادات، أسامة كمال، جمال عبد الظاهر، فايز إبراهيم، عماد صيام، أحمد فاروق الجهمي، مجدى أحمد محمد خراجة، محمد النوبي، محمد حسن مرشدي، إبراهيم محمد عوض الله، عز الدين حسن جودة، عطية محمد سليمان، حسام الخولى، حماد موسى.

وينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، ويعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وتكون مدتهم طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بـ5 سنوات، وفي ضوء ذلك نظم القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انتخاب مكتب المجلس في بداية كل فصل تشريعي، ونصت المادة 12 في اللائحة الداخلية على أن يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

ووفقا للمادة 13، ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

أعضاء مجلس الشيوخ أداء اليمين القانونية الجلسة الافتتاحية دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

رئيس البرازيل

رئيس البرازيل يدافع عن فنزويلا وكوبا: لا أحد يملي عليهما أي شيء

أم فلسطينينة تحتضن طفلها الذي يعاني من جوع قاتل

باريس ولندن يتشاوران لصياغة قرار أممي لإرسال قوات لغزة

ترامب

مدان بالإباحية والسرقة.. ترامب يخفف الحكم بحق نائب كونجرس

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

