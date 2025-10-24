البطريرك ثيوفيلوس الثالث يستقبل نائب الرئيس الأمريكي في كنيسة القيامة

استقبل البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بمشاركة رؤساء الكنائس المشرفة على إدارة شؤون كنيسة القيامة في إطار ترتيبات الوضع القائم (الستاتيكو)، ممثلين إلى جانب غبطته بحراسة الأراضي المقدسة وبطريركية الأرمن، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي. دي. فانس وعقيلته أوشا فانس في كنيسة القيامة.

ورافق البطريرك ثيوفيلوس الثالث، نائب الرئيس الأمريكي وعقيلته في جولة داخل أرجاء الكنيسة، قدّم خلالها شرحًا وافيًا عن القيمة الروحية العميقة التي تجسدها الأماكن المقدسة في مدينة القدس للمسيحية جمعاء، بوصفها الموقع الذي شهد صلب سيدنا المسيح وقيامته المجيدة.

وخلال الزيارة، نقل صاحب الغبطة تحياته إلى الرئيس دونالد ترامب، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس ترامب، في سبيل تحقيق وقفٍ لإطلاق النار في غزة والعمل على تخفيف معاناة الأبرياء.

واستشهد صاحب الغبطة خلال كلمته بقول الرب: «طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ» (متى ٥: ٩)، مؤكدًا أن الكنيسة تواصل صلواتها الدائمة من أجل أن يسود السلام في الأرض المقدسة، بروح الحكمة والعدل والرحمة والنعمة الإلهية.