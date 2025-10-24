قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يستقبل نائب الرئيس الأمريكي في كنيسة القيامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بمشاركة رؤساء الكنائس المشرفة على إدارة شؤون كنيسة القيامة في إطار ترتيبات الوضع القائم (الستاتيكو)، ممثلين إلى جانب غبطته بحراسة الأراضي المقدسة وبطريركية الأرمن، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي. دي. فانس وعقيلته أوشا فانس في كنيسة القيامة.

ورافق البطريرك ثيوفيلوس الثالث، نائب الرئيس الأمريكي وعقيلته في جولة داخل أرجاء الكنيسة، قدّم خلالها شرحًا وافيًا عن القيمة الروحية العميقة التي تجسدها الأماكن المقدسة في مدينة القدس للمسيحية جمعاء، بوصفها الموقع الذي شهد صلب سيدنا المسيح وقيامته المجيدة. 

وخلال الزيارة، نقل صاحب الغبطة تحياته إلى الرئيس دونالد ترامب، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس ترامب، في سبيل تحقيق وقفٍ لإطلاق النار في غزة والعمل على تخفيف معاناة الأبرياء.

واستشهد صاحب الغبطة خلال كلمته بقول الرب: «طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ» (متى ٥: ٩)، مؤكدًا أن الكنيسة تواصل صلواتها الدائمة من أجل أن يسود السلام في الأرض المقدسة، بروح الحكمة والعدل والرحمة والنعمة الإلهية.

البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس فلسطين الأردن رؤساء الكنائس شؤون كنيسة القيامة الأراضي المقدسة جي دي فانس نائب رئيس الولايات المتحدة

