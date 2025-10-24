قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
صحيفة: مسؤولون أمريكيون أخبروا حليفا عربيا بأن إسرائيل خرجت عن السيطرة
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
أخبار العالم

ترامب: صديق ثري تبرع بـ130 مليون دولار لدفع رواتب الجيش أثناء الإغلاق الحكومي

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن حل غير تقليدي لأزمة دفع رواتب الجيش الأمريكي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، كاشفا أن أحد المتبرعين الأثرياء من القطاع الخاص قدّم 130 مليون دولار للحكومة الأمريكية لتغطية أي عجز في رواتب العسكريين.


وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن المتبرع الذي وصفه بأنه "صديق"، تواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية لتقديم المساعدة، دون أن يكشف عن هويته.


ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوعين من تصريح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، الذي أعلن فيه أنه استخدم سلطاته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيه وزير الحرب بيت هيغسيث بدفع رواتب القوات الأمريكية في 15 أكتوبر، مؤكدًا أن الأموال اللازمة قد تم تحديدها بالفعل.


ورغم ذلك، لم يُفصح ترامب عن مصادر التمويل أو المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية رواتب الجنود، بينما أشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن القرار يستند إلى سوابق تاريخية تعود إلى عهد الرئيس جورج واشنطن، والتي تمنح الرئيس صلاحية تحريك الأموال في حالات الطوارئ الوطنية.


وأوضح موقع «أكسيوس» أن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض وجّه مذكرة من خمس صفحات إلى الكونغرس يبرر فيها الخطوة، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتيح للرئيس هذه الصلاحية الاستثنائية.


وتشهد الولايات المتحدة أول حالة إغلاق حكومي شامل منذ نحو سبع سنوات، بعد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، ما أدى إلى تعطّل مؤسسات حكومية أساسية وإجبار مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين على إجازات غير مدفوعة الأجر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الأمريكي الإغلاق الحكومي رواتب العسكريين

