ترامب: صديق ثري تبرع بـ130 مليون دولار لدفع رواتب الجيش أثناء الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن حل غير تقليدي لأزمة دفع رواتب الجيش الأمريكي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، كاشفا أن أحد المتبرعين الأثرياء من القطاع الخاص قدّم 130 مليون دولار للحكومة الأمريكية لتغطية أي عجز في رواتب العسكريين.



وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن المتبرع الذي وصفه بأنه "صديق"، تواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية لتقديم المساعدة، دون أن يكشف عن هويته.



ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوعين من تصريح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، الذي أعلن فيه أنه استخدم سلطاته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيه وزير الحرب بيت هيغسيث بدفع رواتب القوات الأمريكية في 15 أكتوبر، مؤكدًا أن الأموال اللازمة قد تم تحديدها بالفعل.



ورغم ذلك، لم يُفصح ترامب عن مصادر التمويل أو المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية رواتب الجنود، بينما أشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن القرار يستند إلى سوابق تاريخية تعود إلى عهد الرئيس جورج واشنطن، والتي تمنح الرئيس صلاحية تحريك الأموال في حالات الطوارئ الوطنية.



وأوضح موقع «أكسيوس» أن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض وجّه مذكرة من خمس صفحات إلى الكونغرس يبرر فيها الخطوة، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتيح للرئيس هذه الصلاحية الاستثنائية.



وتشهد الولايات المتحدة أول حالة إغلاق حكومي شامل منذ نحو سبع سنوات، بعد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، ما أدى إلى تعطّل مؤسسات حكومية أساسية وإجبار مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين على إجازات غير مدفوعة الأجر.