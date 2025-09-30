ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

أعلنت شركة ستيلانتيس بالتعاون مع شركة سافت التابعة لمجموعة توتال إنرجيز، عن تطوير نموذج أولي مبتكر لسيارة كهربائية تعتمد على تقنية نظام البطارية الذكي المتكامل.

هذا المشروع البحثي المشترك في فرنسا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة وتحويلها إلى كهرباء، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة وتقليل التكلفة.

ومع بدء الاختبارات الواقعية على الطرق، يمثل النظام خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر تقدما في أنظمة الطاقة الكهربائية سواء للتنقل أو للاستخدامات الثابتة.

السيارة الأولى التي ستستفيد من هذا التطوير هي بيجو E-3008 الجديدة، التي تعمل بالبطارية وتعتمد على منصة STLA Medium من ستيلانتيس، ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من التصميم والاختبارات التي شاركت فيها مجموعة من أبرز المؤسسات الفرنسية، منها المركز الوطني للبحث العلمي CNRS، جامعة باريس-ساكليه، ومعهد لافاييت، بدعم من شركاء تقنيين مثل إي تو-كاد وشيربا إنجنيرنج. وكان النموذج التجريبي الأول للنظام قد بدأ تشغيله للاستخدامات الثابتة في منتصف 2022، ما أثبت جدوى الفكرة التقنية وأدى إلى تسجيل العديد من براءات الاختراع.

الفكرة الجوهرية للنظام تقوم على دمج وظائف العاكس والشاحن داخل البطارية نفسها، بصرف النظر عن نوع كيميائها أو طريقة الاستخدام، هذا الدمج يجعل البطارية قادرة على تغذية المحرك أو الشبكة الكهربائية مباشرة، إلى جانب دعم الأنظمة المساعدة في السيارة مثل نظام 12 فولت، النتيجة هي تبسيط ملحوظ في البنية التقنية، وزيادة في الكفاءة والمرونة على حد سواء.

الاختبارات الأولية أظهرت مزايا واضحة للنظام الجديد. فقد ارتفعت كفاءة استهلاك الطاقة بنحو 10% مع زيادة الطاقة المولدة بنسبة 15% لتصل إلى 172 كيلووات مقارنة بـ150 كيلووات في البطاريات التقليدية.

كما ساعد دمج المكونات على تقليل وزن السيارة بمقدار 40 كيلوجراما وتوفير مساحة إضافية تصل إلى 17 لترا، ما يحسن الديناميكية الهوائية ويمنح المصممين حرية أكبر، إضافة إلى ذلك، تراجع زمن الشحن بنسبة 15% ليصل إلى 6 ساعات بدلا من 7 عند استخدام شاحن منزلي بقدرة 7 كيلووات.

من حيث الصيانة، يسهل النظام الجديد عمليات الإصلاح ويعزز إمكانية إعادة استخدام البطاريات التي انتهى عمرها في تطبيقات أخرى، دون الحاجة إلى عمليات تدوير معقدة، وهو ما يجعله أكثر استدامة على المدى الطويل.

وقد علق نيد كوريك، رئيس قسم الهندسة والتكنولوجيا في ستيلانتيس، قائلا إن تبسيط تصميم منظومات الحركة الكهربائية هو شكل من أشكال الابتكار الذي يجعل السيارات أخف وزنا وأكثر كفاءة ويخفض التكلفة، مما يتيح تقديم سيارات كهربائية أفضل وبأسعار مناسبة للعملاء.

بينما أكد هيرفي أموسيه، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة تخزين الطاقة في سافت، أن المشروع يرسخ ريادة الشركة في تطوير حلول مرنة ومستدامة تدعم التحول العالمي للطاقة.

ومع دخول المشروع مرحلته الثانية في يونيو 2025 بدعم من الحكومة الفرنسية ضمن خطة "فرنسا 2030"، يجري حاليا اختبار النظام في ظروف قيادة واقعية، في خطوة تمهد لدمجه في سيارات ستيلانتيس بحلول نهاية هذا العقد، ولا تقتصر استخداماته على السيارات فقط، بل تمتد إلى قطاعات استراتيجية مثل السكك الحديدية، الفضاء، النقل البحري، ومراكز البيانات، ما يجعله ابتكارا متعدد الأبعاد يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الطاقة.