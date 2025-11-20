محمد ثروت لـ تامر حسني: يارب تنور بيتك يا نجم الجيل

وجه الفنان محمد ثروت، رسالة دعم إلى الفنان تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

وكتب ثروت عبر حسابه بموقع التواصل إنستجرام: حبيبي يا تيمو ربنا يتمم شفاءك علي خير و تنور بيتك وتفرح جمهورك يا نجم الجيل».



مرض تامر حسني

كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.