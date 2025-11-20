خالص الدعوات بالشفاء لأخي.. مصطفى كامل يدعم تامر حسني في أزمته الصحية

وجه الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم إلى الفنان تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

وكتب مصطفى كامل على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خالص الدعوات بتمام الشفاء لأخي وصديقي الفنان تامر حسني، أدعو اللّٰه أن يشفيك ويعافيك وأن تعود إلي أرض الوطن وأهلك وأسرتك وأحبابك في القريب العاجل”.

مرض تامر حسني



كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.