القسام: تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها بحي الشجاعية عند التاسعة مساءً

أعلنت كتائب القسام انتهاء عملية البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين لليوم الرابع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بمشاركة وبتنسيق من قبل طواقم من الصليب الأحمر.

وقالت كتائب القسام في بيان لها : العدو راقب استخراج جثث قتلاه عبر مسيرات وأضاف تلك المواقع لبنك أهدافه ثم استهدفها بعد وقف إطلاق النار.

وأضافت القسام : المشاهد التي بثها العدو لعملية استخراج جثة كانت تضليلا من أمن المقاومة انطلى على العدو لتشويه المقاومة.

وختمت القسام قائلة : سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.