قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القسام: تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها بحي الشجاعية عند التاسعة مساءً

جثمان إسرائيلي
جثمان إسرائيلي
محمود نوفل

أعلنت كتائب القسام انتهاء عملية البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين لليوم الرابع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بمشاركة وبتنسيق من قبل طواقم من الصليب الأحمر.

وقالت كتائب القسام في بيان لها : العدو راقب استخراج جثث قتلاه عبر مسيرات وأضاف تلك المواقع لبنك أهدافه ثم استهدفها بعد وقف إطلاق النار.

وأضافت القسام : المشاهد التي بثها العدو لعملية استخراج جثة كانت تضليلا من أمن المقاومة انطلى على العدو لتشويه المقاومة.

وختمت القسام قائلة : سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

القسام جثة أسير إسرائيلي الصليب الاحمر حي الشجاعية مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

بطولة العالم للرماية

غداً انطلاق بطولة العالم للرماية مسدس وبندقية بمشاركة 72 دولة بالقاهرة

الأهلي والزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الـ13

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

بالصور

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد