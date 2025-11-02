كتائب القسام تعلن تسليم جثث ثلاثة جنود إسرائيليين عُثر عليهم داخل نفق جنوب غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أنها ستسلّم ثلاث جثث لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي تم العثور عليها في أحد أنفاق المقاومة جنوب قطاع غزة.



وقالت القسام، في بيانٍ نُشر عبر موقع حركة حماس الرسمي، إن عملية التسليم تأتي في إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى، موضحة أن الجثث عُثر عليها ظهر اليوم داخل أحد المسارات الفرعية للأنفاق في المنطقة الجنوبية للقطاع.



وأشارت القسام إلى أن عملية التسليم ستجري عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة، ضمن الترتيبات الخاصة التي تتولاها الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الصفقة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أنها عثرت على جثث ثلاثة من الرهائن الذين كانوا محتجزين لديها في قطاع غزة، ولم تقدم الحركة تفاصيل إضافية حول هويات الضحايا أو ظروف العثور عليهم.

وفي وقت سابق، استنكرت حركة حماس بأشد العبارات ما وصفته بـ"الافتراءات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية" بشأن مزاعم حول "نهب شاحنة مساعدات" في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الادعاءات "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، وتأتي في سياق "تبرير تقليص المساعدات الإنسانية المحدودة أصلًا، والتغطية على عجز المجتمع الدولي في إنهاء الحصار وتجويع المدنيين في القطاع".

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية والشرطة في غزة قدمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء قيامها بواجبها في تأمين قوافل الإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشيرةً إلى أن "مظاهر الفوضى والنهب انتهت فور انسحاب قوات الاحتلال، ما يثبت أن الاحتلال كان الجهة الوحيدة التي رعت العصابات وأدارت الفوضى التي رافقت وجوده".

وأكدت حماس أن "أيا من المؤسسات الدولية أو المحلية، ولا أي من سائقي القوافل الإغاثية، لم يتقدم بأي بلاغ أو شكوى حول حادثة من هذا النوع"، معتبرةً أن "المشهد الذي استندت إليه القيادة المركزية الأمريكية مختلق ومفتعل لتبرير سياسات الحصار وتقليص الدعم الإنساني".