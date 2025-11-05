كتائب القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي الليلة في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثة أسير إسرائيلي عند الساعة 9 مساءً بتوقيت قطاع غزة، ضمن صفقة «طوفان الأقصى» لتبادل الأسرى.

وقالت الكتائب في بيان رسمي إن الجثة تم العثور عليها في حي الشجاعية شرق غزة. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استلام وزارة الصحة بغزة 15 جثة جديدة لأسرى فلسطينيين تم الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوزارة أن عدد جثامين الشهداء التي سلمها الاحتلال منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار ارتفع إلى 285 جثة، مشيرة إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات تعذيب وتكبيل الأيدي وتعصيب للعيون، فيما تتواصل الطواقم الطبية في فحص الجثامين وتوثيقها استعدادًا لتسليمها للأسر.

كما أعلن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب القسام عن استمرار البحث عن جثث محتجزين إسرائيليين في حي الشجاعية، بينما أكدت إسرائيل أن الجثة التي سلمتها حماس مؤخراً تعود لمواطن إسرائيلي-أميركي احتجز منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.