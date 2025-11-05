قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمام الملتقى العربي الصيني.. أبوالغيط: حرب غزة إبادة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التعاون الإعلامي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية يمثل أحد أهم روافد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية في تنظيم ملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون، الذي بات منصة راسخة لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل الإعلامي والثقافي.

وقال أبو الغيط، في كلمة مسجلة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للملتقى، التي انعقدت اليوم 5 نوفمبر 2025، إن المنتدى منذ تأسيسه عام 2004 شكّل نموذجًا للتعاون المثمر والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن القمة العربية الصينية الأولى، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، كانت محطة فارقة في مسار تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن التحضير جارٍ لعقد القمة العربية الصينية الثانية العام المقبل، في ظل تطلع مشترك لمواصلة بناء الشراكة الاستراتيجية، ودعم مبادرة "الحزام والطريق" بما توفره من فرص تنموية واعدة للدول العربية والصين على حد سواء.

وفي سياق حديثه عن التحديات الراهنة، تطرق أبو الغيط إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "حرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، استخدم فيها الاحتلال التجويع الممنهج كسلاح ضد المدنيين، في ظل عجز دولي واضح عن وقف العدوان.

وأشاد الأمين العام بدور الصحفيين والمصورين الذين خاطروا بحياتهم لنقل الحقيقة من داخل غزة، مؤكدًا أنهم “فنّدوا الرواية الإسرائيلية الزائفة، وكشفوا للعالم الوجه الحقيقي للاحتلال”.

كما ثمّن صمود الصحفيين الفلسطينيين الذين واصلوا أداء مهامهم رغم القصف والدمار، مشيرًا إلى أن مئات الصحفيين فقدوا حياتهم في هذه الحرب الوحشية.

وفي هذا الإطار، عبّر أبو الغيط عن تقديره لموقف الصين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن موقف بكين من الحرب على غزة اتسم بـ"الثبات والمبدئية منذ اليوم الأول".

وأشار الأمين العام إلى أن التعاون الإعلامي بين الصين والدول العربية قطع شوطًا كبيرًا، من خلال ملتقى الإذاعة والتلفزيون الذي يعقد كل عامين، مؤكدًا أهمية الإعلام في "تقريب الشعوب وبناء جسور الفهم المتبادل"، خاصة في عصر الإعلام الرقمي المتسارع.

وشدد أبو الغيط على ضرورة تعزيز التعاون لبناء منظومة إعلامية متوازنة، قادرة على مواجهة الهيمنة الغربية على تدفق المعلومات وتوجيه الرأي العام العالمي، مضيفًا أن وسائل الإذاعة والتلفزيون لا تزال مصدرًا موثوقًا للأخبار الرسمية رغم الانتشار الواسع للمنصات الرقمية.

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على حرص جامعة الدول العربية على تطوير العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعوب ويحقق مستقبلًا يسوده السلام والازدهار، معربًا عن شكره لجمهورية الصين الشعبية على تعاونها المستمر واستضافتها لهذه الفعالية الإعلامية المهمة.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جمهورية الصين الشعبية ملتقى التعاون العربي الصيني غزة قطاع غزة المملكة العربية السعودية القمة العربية الصينية الأولى القمة العربية الصينية الثانية القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد