إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة

أصدرت إحدى المدارس الأهلية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قرارا بإيقاف أحد مدرسيها من الجنسية المصرية، وإحالته للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّنت المدرسة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه جرى إيقاف المعلم عن العمل وتحويله إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه، مبينة أن المدارس غير مسؤولة عما بدر منه من تصريحات شخصية.

ويُشار إلى أن المُعلم قد ظهر في بث مباشر، ادّعى خلاله أنه يعمل قائداً لمدرسة تضم نحو ألف طالب في أحد أحياء شرق الرياض، زاعماً – بحسب قوله – أن هؤلاء الطلاب يحملون أسلحة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة عبر المنصّات الاجتماعية.