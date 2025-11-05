في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

شاركت النجمة إيمى سمير غانم ، جمهورها عبر حسابها الرسمى عبر موقع إنستجرام بمجموعه من الصور رفقة زوجها حسن الرداد احتفالا بعيد زواجهم.

ونشرت إيمي صور لهم مع بعض، وكتبت في التلعيق: "كل عيد جواز وإنت طيب يا أطيب وألذ وأحن أب وأجدع زوج، أنا من غيرك هكون في الكنافة. ربنا يطول في عمرك ويخليك لينا".

ووجه الفنان حسن الرداد رسالة رومانسية لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم احتفالا بعيد زواجهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وشارك حسن الرداد فيديو برفقة زوجته وعلق كاتبا:"انتي الحب كله ،روحي و حبيبتي ونصي التاني وأحن وأطيب أم ربنا يخليكي لينا ونفصل مع بعض طول العمر.

ويذكر أن كشف النجم حسن الرداد سبب غياب زوجته إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

وقال الرداد، في تصريحات تلفزيونية: “غياب إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة هذا العام لانشغالها بالأولاد وتربيتهم في المنزل في القاهرة”.