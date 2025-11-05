قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

أحمد عمر   -  
نجلاء سليمان

شهد المؤتمر الصحفي للاعلان هن تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حضور عدد كبير من الفنانين.

حضر المؤتمر كل من سهير المرشدي ومحمد رضوان ومني هلا وسامح الصريطي وحسام داغر ومفيد عاشور .


قدم  المؤتمر النجم طارق الإبياري، ويشارك فيه كل من رئيس ومؤسس المهرجان مازن الغرباوي، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين والنجوم المكرمين وأعضاء لجان التحكيم في الدورة الجديدة، ومنهم: سهير المرشدي، صابرين، ميدو عادل، عزت زين، سامح الصريطي، رانيا فريد شوقي، عمرو عبد العزيز، منى هلا، مروة عبد المنعم، محمد رضوان، المؤلف وليد يوسف، الدكتور عصام عبد العزيز، الفنان محمود حمدان، المخرج عصام السيد، الإعلامية هالة سرحان، والإعلامية بوسي شلبي.

يتضمن المؤتمر الكشف عن قوائم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان المختلفة، وكذلك المكرمين والعروض المشاركة،  إلى جانب الإعلان عن الفائزين بالمسابقات النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات الفكرية، فضلًا عن حفلات توقيع الإصدارات التي ستقام ضمن فعاليات الدورة العاشرة، المقرر انعقادها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

مهرجان شرم الشيخ تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ سهير المرشدي محمد رضوان

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

الزمالك

عمر جابر: الزمالك دائما المرشح الأول.. وجماهيرنا مصدر قوتنا

أحمد شوبير

‏شوبير: لدينا أخطاء كارثية في التحكيم.. والمخطئ أصبح يكافأ

عمر جابر

عمر جابر: جماهير الزمالك مصدر قوتنا.. وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

