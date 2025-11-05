مصطفى وزيرى: المتحف الكبير شهد حضور أكثر من 20 ألف زائر اليوم الأول

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقاً، أن افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه هائل، مشيراً إلى أن اليوم الأول للافتتاح الرسمي للجمهور شهد حضور ما يقرب من 20 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة DMC، أن المتحف لفت انتباه العالم كله، وأن الزوار من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الأمريكان، والإنجليز، والسويسريون، والألمان، والصينيون، واليابانيون، والأفارقة، بالإضافة إلى المصريين، أبدوا انبهارهم بهذا الشكل وهذا العرض الرائع.

وتابع أن الزوار الذين سبق لهم مشاهدة جزء من مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري بالتحرير، شعروا بأنهم يرونها لأول مرة.

وأشار: "الناس اللي جت قبل كده وشافت مجموعة توت عنخ آمون في المتحف المصري بالتحرير، قالت لأ ده في حاجة غريبة.. في طريقة عرض مذهلة مبهرة حسستنا إن إحنا ما شفناش مجموعة توت عنخ آمون من قبل".