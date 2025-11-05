قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنتج أحمد جودة: حفل افتتاح المتحف الكبير مختلف تمامًا عن الفعاليات السابقة نظرًا لضخامة الحدث

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد البدوي

كشف المنتج أحمد جودة كواليس جديدة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، خلال الأيام الماضية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء وملوك ووفود 79 دولة شقيقة وصديقة.

وقال المنتج أحمد جودة، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية سارة سامي، ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تجهيزات حفل الإنتاج شهدت تواجد عدد كبير من المنتجين الفنيين بالإضافة إلى الكثير من شركات الإنتاج التي شاركت في تنفيذ التجهيزات الفنية الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى مشاركتهم قبل ذلك في حفل نقل الممياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات، بالإضافة إلى الاحتفال بتطوير طريق الكباش.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد أحمد جودة على أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مختلف تمامًا عن الفعاليات السابقة نظرًا لضخامة الحدث وجميع أنظار العالم تتجه نحو حفل الافتتاح، قائلاً: "العالم كله مستني يشوف ايه اللي حصل .. بخلاف نقل الممياوات وطريق الكباش.. الناس منتظرة تشوف احنا هنعمل ايه ؟ .. وكان فريق الإنتاج هو الجندي المجهول في حفل الافتتاح وبشكرهم جدًا على وقفتهم معانا".

استلامه المتحف المصري الكبير 

وتطرق أحمد جودة خلال اللقاء، إلى استلامه المتحف المصري الكبير من أجل التجهيز لحفل الافتتاح منذ عام تقريبًا، من أجل الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بحفل الافتتاح، بينما بدأ التجهيز الفعلي لبناء المسرح والتجهيزات النهائية للحفل منذ شهر مايو الماضي.

https://www.youtube.com/watch?v=4fDgUdLvj4c

المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري حفل المتحف المصري

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

