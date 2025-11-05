أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
طريقة عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم..
المكونات:
نصف حبة كرنب سلطة ( اللي شبة الكابوتشا مش البلدي بتاع المحشي) ( 400 - 450 جرام)
حبة جزر وسط او 2 حجم صغير
حبه بصل صغيرة جدا مفرومة ناعم
4 معلقة كبيرة زبادي
5 معلقة كبيرة مايونيز
4 معلقة كبيرة ساور كريم ( كريمة حامضة)
تستبدل في حالة عدم توفرها بزبادي يوناني
معلقة كبيرة خل ( استخدمت خل تفاح)
معلقة كبيرة سكر بودرة ( بيعطي نتيجة وطعم أفضل من السكر العادي او العسل )
نصف معلقة صغيرة مستردة( خردل)
2 معلقة كبيرة عصير ليمون
معلقة صغيرة ممسوحة ملح
رشة فلفل أسود
صوص الكول سلو مثل المطاعم..
المقادير:
- معلقتين كبار مايونيز
- معلقة كبيرة زبادي
- معلقة ونص كبار سكر
- معلقة لبن
- رشة ملح وفلفل
- عصير نص ليمونة
-نخلط كل المكونات مع بعضها البعض و توضع على السلطة.
-تبقيى 3 ساعات في الثلاجة قبل التقديم.