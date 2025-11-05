قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر

الغندور
الغندور
علا محمد

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بمنشور قبل مبارايات نصف نهائي السوبر المصري وذلك عبر حسابه علي مواقع  التواصل الاجتماعي.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك :"قريبا جدا".

عقد اليوم، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تقام بين ناديي الزمالك وبيراميدز غدا في أبوظبي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره بنادي الزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء غدا الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وتم خلال الاجتماع، على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.  

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

خالد الغندور الإعلامي خالد الغندور نصف نهائي السوبر المصري نهائي كأس السوبر بيراميدز الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد