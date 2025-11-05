خالد طلعت: سموحة يُطيح بالزمالك من نصف نهائي كأس السوبر لكرة اليد

نشر الناقد الرياضي خالد طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك منشورًا أعلن فيه عن مفاجأة في بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، حيث كشف أن فريق سموحة نجح في الفوز على الزمالك بنتيجة 29 – 28 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وكتب خالد طلعت في منشوره: “في مفاجأة مدوية .. سموحة يهزم الزمالك في قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد بنتيجة 29-28 ويطيح به خارج البطولة".

وتابع: "سموحة الذي يقوده نجم الزمالك السابق حسين زكي، تأهل للنهائي وينتظر الفائز من مباراة الأهلي مع سبورتنج.”

وبهذا الفوز، يتأهل سموحة إلى المباراة النهائية منتظرًا الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج لتحديد بطل النسخة الحالية.