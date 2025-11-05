عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يحفظ كرامة وحقوق العامل

أكد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، أن انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الحدمات الإدارية والاجتماعية، ذلك الملتقى النقابي الوطني، جاء ونحن نعيش مرحلة دقيقة من عمر وطننا، مرحلة تعاظم فيها الوعي، واشتدت فيها الإرادة، وتقدمت فيها الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بدور العامل المصري باعتباره حجر الأساس في مشروع الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذي عقد اليوم الأربعاء، بحضور المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل نائبا عن محمد جبران وزير العمل، ود. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات ورئيس اتحاد العمال الأسبق، ونواب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية وأحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المالية على النقابات والاتحادات.

وأضاف رئيس انحاد عمال مصر، أن القيادة السياسية أولت العمل والعمال اهتمامًا غير مسبوق، تُرجم في صدور حزمة من التشريعات العمالية العصرية، وعلى رأسها قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، الذي جاء ليحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحفظ كرامة العامل، ويعزز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.

وثمن بكل تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية بقيادة هشام فاروق المهيري، الذي يُعد واحدًا من القيادات النقابية الوطنية المخلصة، يجمع بين الرؤية النقابية الواعية والخبرة العربية الواسعة من خلال رئاسته للمجلس المركزي للاتحاد المهني العربي لنقابات البلديات.

وأوضح أن النقابة العامة ومجلس إدارتها، أثبتوا أن العمل النقابي الجاد والواعي قادر على أن يصنع الفارق، من خلال تفعيل دور اللجان النقابية في مواقع العمل، ودعمها المستمر لتطلعات العمال، ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب النقابي، والمشاركة الفاعلة في تطبيق التشريعات الجديدة بما يخدم العامل والوطن.

وأشاد رئيس اتحاد عمال مصر بما تقوم به اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة من دور ميداني مشرف في رصد احتياجات العمال، وحل مشكلاتهم في مواقع العمل، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للنقابي الواعي الذي يعمل بإخلاص في خدمة زملائه ووطنه.

وشدد رئيس اتحاد عمال مصر على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجهود الحكومة ووزارة العمل، تمضي بخطى ثابتة داخليًا في بناء الإنسان، وخارجيًا في تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، مما يضعنا نحن كعمال ونقابيين أمام مسؤولية كبرى أن نكون على قدر الثقة، وأن نحمي وحدة صفنا، وندعم مسيرة الوطن بعملٍ وجهدٍ وإخلاص.

ووجه رئيس اتحاد عمال مصر التحية والتقدير لوزير العمل محمد جبران على دعمه المتواصل للحركة النقابية المصرية، ولهشام فاروق المهيري ومجلس إدارة النقابة العامة، ولجميع اللجان النقابية على امتداد مواقع العمل، على ما يبذلونه من جهدٍ وطني صادق لخدمة العاملين، ودعم مسيرة التنمية، وإعلاء راية العمل المنتج الشريف من أجل مصرنا الغالية.