قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يحفظ كرامة وحقوق العامل

الجمعية العمومية العادية لنقابة الخدمات الإدارية
الجمعية العمومية العادية لنقابة الخدمات الإدارية
الديب أبوعلي

أكد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، أن انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الحدمات الإدارية والاجتماعية، ذلك الملتقى النقابي الوطني، جاء ونحن نعيش مرحلة دقيقة من عمر وطننا، مرحلة تعاظم فيها الوعي، واشتدت فيها الإرادة، وتقدمت فيها الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية، تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بدور العامل المصري باعتباره حجر الأساس في مشروع الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذي عقد اليوم الأربعاء، بحضور المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل نائبا عن محمد جبران وزير العمل، ود. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات ورئيس اتحاد العمال الأسبق، ونواب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية وأحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المالية على النقابات والاتحادات.

وأضاف رئيس انحاد عمال مصر، أن القيادة السياسية أولت العمل والعمال اهتمامًا غير مسبوق، تُرجم في صدور حزمة من التشريعات العمالية العصرية، وعلى رأسها قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، الذي جاء ليحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحفظ كرامة العامل، ويعزز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.

وثمن بكل تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية بقيادة هشام فاروق المهيري، الذي يُعد واحدًا من القيادات النقابية الوطنية المخلصة، يجمع بين الرؤية النقابية الواعية والخبرة العربية الواسعة من خلال رئاسته للمجلس المركزي للاتحاد المهني العربي لنقابات البلديات.

وأوضح أن النقابة العامة ومجلس إدارتها، أثبتوا أن العمل النقابي الجاد والواعي قادر على أن يصنع الفارق، من خلال تفعيل دور اللجان النقابية في مواقع العمل، ودعمها المستمر لتطلعات العمال، ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب النقابي، والمشاركة الفاعلة في تطبيق التشريعات الجديدة بما يخدم العامل والوطن.

وأشاد رئيس اتحاد عمال مصر بما تقوم به اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة من دور ميداني مشرف في رصد احتياجات العمال، وحل مشكلاتهم في مواقع العمل، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للنقابي الواعي الذي يعمل بإخلاص في خدمة زملائه ووطنه.

وشدد رئيس اتحاد عمال مصر على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجهود الحكومة ووزارة العمل، تمضي بخطى ثابتة داخليًا في بناء الإنسان، وخارجيًا في تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، مما يضعنا نحن كعمال ونقابيين أمام مسؤولية كبرى أن نكون على قدر الثقة، وأن نحمي وحدة صفنا، وندعم مسيرة الوطن بعملٍ وجهدٍ وإخلاص.

ووجه رئيس اتحاد عمال مصر التحية والتقدير لوزير العمل محمد جبران على دعمه المتواصل للحركة النقابية المصرية، ولهشام فاروق المهيري ومجلس إدارة النقابة العامة، ولجميع اللجان النقابية على امتداد مواقع العمل، على ما يبذلونه من جهدٍ وطني صادق لخدمة العاملين، ودعم مسيرة التنمية، وإعلاء راية العمل المنتج الشريف من أجل مصرنا الغالية.

عبد المنعم الجمل الجمعية العمومية لنقابة الحدمات الإدارية قانون العمل الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد عمال مصر قانون 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

الصلاة

حكم الجهر بالقراءة في الظهر والعصر.. أمين الإفتاء: الصلاة صحيحة ولكنها مخالفة للسنة

د. محمود شلبي

الإفتاء: الاقتراض لتجهيز البنات جائز للضرورة فقط | فيديو

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحاجة

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحاجة.. احرص عليه ستندهش من عطاء الله

بالصور

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد