إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة مان سيتي ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حمزة شعيب

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تُنقل عبر شبكة “بي إن سبورتس”، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3.

يعود النجم المصري عمر مرموش إلى الظهور مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة، في محاولة لإثبات نفسه والمساهمة في تحقيق الفوز أمام الفريق الألماني، ليضفي بوجوده نكهة عربية ومصرية على اللقاء المرتقب.

ويدخل الفريقان اللقاء وهما متساويان في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما، بعد تحقيق فوزين وتعادل واحد، بينما يتفوق مانشستر سيتي بفارق الأهداف، ما يجعل المواجهة حاسمة في سباق التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

أرقام عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند

سبق لمرموش أن واجه بوروسيا دورتموند 6 مرات خلال مسيرته في الدوري الألماني مع أندية فولفسبورج وشتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت، حقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا مقابل 4 هزائم.

وسجل الدولي المصري هدفين أمام أسود الفيستيفال، وحصل على بطاقتين صفراوين دون أي بطاقة حمراء.

انطلاقة إيجابية مع مانشستر سيتي

افتتح مرموش أهدافه مع مانشستر سيتي هذا الموسم بتسجيله في شباك سوانزي سيتي خلال منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، في مباراة انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-1.

مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند الألماني دوري ابطال أوروبا

