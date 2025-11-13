قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لزيسكو.. والكاف يعلن مواعيد مواجهات الكونفدرالية
200 جنيه .. دفاع عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه في قضية «الشاب المصفوع»
رحيل ببلاش وخسائر بالملايين.. حكايات تفريط الزمالك في 4 نجوم سوبر لـ الأهلي
قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين

بيت التطوع
بيت التطوع
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرص الدكتور  عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على زيارة مقر الصندوق "بيت التطوع" بجامعة القاهرة والالتقاء بالمتطوعين، حيث يهدف المقر  إلى جذب الشباب من طلاب الجامعة، وتعريفهم بسبل الوقاية من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات.

كما التقى "عثمان" المتطوعين داخل المقر وحثهم على الاستمرار فى تكثيف الأنشطة التوعوية بحضور الاستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
 

تنفيذ 28 مبادرة متنوعة لرفع وعى طلاب الجامعة

ونفذ "بيت التطوع " التابع لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة  28 مبادرة على مستوى كليات الجامعة منذ بداية العام الدراسي  الحالى وحتى الآن بأنشطة متنوعة تستهدف رفع وعي الطلاب بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة فضلا عن المشاركة في القوافل التي تنظمها جامعة القاهرة بالمناطق المختلفة باستهداف 20960 مستفيد.

 712 طالب وطالبة جدد يتقدمون لرابطة متطوعي الصندوق

كما تقدم أكثر من 712 طالب وطالبة جدد  من جامعة القاهرة للانضمام لرابطة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن .

 
ومن ضمن أنشطة "بيوت التطوع" التى ينفذها المتطوعون من الشباب والفتيات، إقامة فعاليات متنوعة، مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة من منطلق أن التدخين وتعاطى المخدرات يؤديان إلى تلوث البيئة، وبالتالي يضران بصحة الإنسان، كما يتم أيضا تنفيذ نشاط وهو التعلّم باللعب من خلال "عجلة المعلومات"، وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة، ويتم من خلالها طرح عدد من الأسئلة مثل "ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية لدى الرجال؟. 

إلى جانب التوعية بخطورة تعاطى مخدري الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنهما. وتصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة مثل أن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز.. أو القوة البدنية أو الثقة بالنفس" وغيرها من الأنشطة التوعوية المختلفة.‏

