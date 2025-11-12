قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عمرو عثمان: الاستعانة بـ 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان

مركز العزيمة
مركز العزيمة

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتورة نجلاء فتحي عميد كلية الآداب جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعات جديدة من الدبلوم المهني في مجال خفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة لعدد 100 طالب وطالبة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وبحضور مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان . 

وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان أنه يتم توفير البرامج التأهيلية والتعليمية لإعداد الكوادر العاملة في مجال الوقاية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار مواجهة فعالة لمشكلة التعاطي وتطوير آليات واستراتيجيات المكافحة وخاصة في مجالي الوقاية المبكرة والعلاج بشكل علمي رصين، حيث يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العملية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأوضح "عثمان"  أنه تم الاستعانة بنحو 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، فضلا عن التعاون مع كلية الآداب لوضع المقررات الدراسية للدبلوم من خلال الاطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى الحرص على أن تكون المقررات متوافقة مع المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا المجال على المستوى الحكومي والخاص والأهلي لتكون كوادر قادرة على تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب على المخدرات تستند إلى الدليل العلمي في جودتها، كما يتضمن المنهج الدراسي بالدبلوم تدريب عملي للطلاب على طرق فحص وتقييم حالات الإدمان ووضع الخطط العلاجية والتأهيلية وتنفيذ البرامج العلاجية الحديثة مع حالات الإدمان من خلال تدريب تطبيقي في الكلية يتبعه تدريب ميدانى في مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.

جدير بالذكر أنه سبق وتم الإعلان عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي الجديد  2025- 2026، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة للعام الثامن على التوالي وذلك للطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كذلك الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب، وتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال التعاطي والإدمان.

علاج الادمان مراكز العزيمة المخدرات إدمان المخدرات مرضى الادمان

حسين فهمي
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
