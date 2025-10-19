ياسر إدريس يمنح رئيس الاتحاد الدولي للهوكي القلادة الأولمبية ويتفقان على إنشاء ملعب عالمي

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،ونائب رئيس الاتحاد الدولي لالعاب الماء على استقبال داتو الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، في مقر اللجنة الأولمبية بهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى مصر التي استمرت عدة أيام، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي والتي أقيمت في الإسماعيلية.

وحضر اللقاء سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، واللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، واللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي.

وخلال اللقاء، منح المهندس ياسر إدريس قلادة اللجنة الأولمبية المصرية إلى داتو الطيب إكرام تقديراً لإسهاماته الكبيرة وجهوده المستمرة في تطوير رياضة الهوكي على المستوى الدولي، ولدعمه الدائم للاتحادين الأفريقي والمصري للعبة.

وتعد القلادة من أرفع الأوسمة التي تقدمها اللجنة الأولمبية المصرية لشخصيات الرياضة العالمية.

وأجرى رئيس الاتحاد الدولي للهوكي جولة داخل متحف اللجنة الأولمبية المصرية برفقة اللواء أشرف فرحات وعدد من مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي، حيث أبدى إعجابه بما يضمه المتحف من مقتنيات تؤرخ لإنجازات الرياضة المصرية وتبرز دورها في الساحة الأولمبية الدولية.

وناقش المهندس ياسر إدريس خلال اللقاء مع داتو الطيب إكرام سبل دعم رياضة الهوكي في مصر، حيث أعلن رئيس الاتحاد الدولي عن تقديم دعم كامل لمصر يتمثل في إنشاء ملعب جديد على أعلى مستوى، استعداداً لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

كما هنأ داتو الطيب إكرام المنتخب المصري للهوكي على فوزه بالميدالية الفضية وحصوله على المركز الثاني في البطولة الأفريقية، مشيداً بالتنظيم المتميز، وموجهاً الشكر للجنة الأولمبية المصرية على دعمها المستمر للعبة.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي أن منتخب مصر يمتلك فريقا قويا لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026 من خلال التصفيات المقرر إقامتها في مصر خلال شهر مارس المقبل، مشيراً إلى ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على تحقيق إنجاز جديد للهوكي المصري.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن سعادته بزيارة داتو الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي إلى مقر اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي للهوكي، ودعم القيادة الرياضية العالمية لتطوير الألعاب المختلفة في مصر.

وأوضح إدريس أن منح قلادة اللجنة الأولمبية للسيد إكرام يأتي تقديرا لدوره الكبير في دعم رياضة الهوكي على المستويين الدولي والأفريقي، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين سيساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الهوكي العالمية، خاصة مع الدعم الكبير الذي أعلنه الاتحاد الدولي بإنشاء ملعب جديد للعبة استعداداً لدورة الألعاب الأفريقية 2027 التي ستستضيفها مصر.