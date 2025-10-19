قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
رياضة

ياسر إدريس يمنح رئيس الاتحاد الدولي للهوكي القلادة الأولمبية ويتفقان على إنشاء ملعب عالمي

ياسر إدريس
ياسر إدريس

حرص  المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،ونائب رئيس الاتحاد الدولي لالعاب الماء على استقبال  داتو الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، في مقر اللجنة الأولمبية بهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى مصر التي استمرت عدة أيام، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي والتي أقيمت في الإسماعيلية.

وحضر اللقاء سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، واللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، واللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي.

وخلال اللقاء، منح المهندس ياسر إدريس قلادة اللجنة الأولمبية المصرية إلى داتو الطيب إكرام تقديراً لإسهاماته الكبيرة وجهوده المستمرة في تطوير رياضة الهوكي على المستوى الدولي، ولدعمه الدائم للاتحادين الأفريقي والمصري للعبة.

وتعد القلادة من أرفع الأوسمة التي تقدمها اللجنة الأولمبية المصرية لشخصيات الرياضة العالمية.

وأجرى رئيس الاتحاد الدولي للهوكي جولة داخل متحف اللجنة الأولمبية المصرية برفقة اللواء أشرف فرحات وعدد من مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي، حيث أبدى إعجابه بما يضمه المتحف من مقتنيات تؤرخ لإنجازات الرياضة المصرية وتبرز دورها في الساحة الأولمبية الدولية.

وناقش المهندس ياسر إدريس خلال اللقاء مع داتو الطيب إكرام سبل دعم رياضة الهوكي في مصر، حيث أعلن رئيس الاتحاد الدولي عن تقديم دعم كامل لمصر يتمثل في إنشاء ملعب جديد على أعلى مستوى، استعداداً لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

كما هنأ داتو الطيب إكرام المنتخب المصري للهوكي على فوزه بالميدالية الفضية وحصوله على المركز الثاني في البطولة الأفريقية، مشيداً بالتنظيم المتميز، وموجهاً الشكر للجنة الأولمبية المصرية على دعمها المستمر للعبة.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي أن منتخب مصر يمتلك فريقا قويا لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026 من خلال التصفيات المقرر إقامتها في مصر خلال شهر مارس المقبل، مشيراً إلى ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على تحقيق إنجاز جديد للهوكي المصري.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن سعادته بزيارة داتو الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي إلى مقر اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي للهوكي، ودعم القيادة الرياضية العالمية لتطوير الألعاب المختلفة في مصر.

وأوضح إدريس أن منح قلادة اللجنة الأولمبية للسيد إكرام يأتي تقديرا لدوره الكبير في دعم رياضة الهوكي على المستويين الدولي والأفريقي، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين سيساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الهوكي العالمية، خاصة مع الدعم الكبير الذي أعلنه الاتحاد الدولي بإنشاء ملعب جديد للعبة استعداداً لدورة الألعاب الأفريقية 2027 التي ستستضيفها مصر.

المهندس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس الاتحاد الدولي لالعاب الماء الاتحاد الدولي للهوكي الإسماعيلية

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي

حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

