ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأناقتها .. شاهد

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ملك أحمد زاهر

تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون باللون الكحلي اتسم بالخطوط الطولية مع جاكت من النفس القماش.

انتعلت ملك أحمد زاهر حذاء مع كلاتش كبير الحجم باللون الفضي، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.