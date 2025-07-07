طريقة عمل بطاطس مسلوقة بالمسخن.. جديدة وغير تقليدية

بطاطس مسلوقة بالمسخن من الأكلات الشهية وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ، ويمكنك تطبيقها في المنزل.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج “نأنأة” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بطاطس مسلوقة بالمسخن فيما يلي:

مقادير بطاطس مسلوقة بالمسخن



● بطاطس مسلوقة مهروسة

● لبن

● زبدة

● دجاج مسلوق ومنسل

● زيت

● ملح وفلفل

● ثوم مفروم

● بصل جوليان

● سماق

● بابريكا

● عصير ليمونة





طريقة تحضير بطاطس مسلوقة بالمسخن

ترفع البطاطس مع اللبن والزبدة على النار حتى تمام التجانس.

يشوح الدجاج في الزيت مع ملح وفلفل وثوم وبصل وسماق وبابريكا وعصير ليمون.

في طبق التقديم توضع البطاطس وفوقها الدجاج، وتقدم ساخنة.