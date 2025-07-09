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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
أسماء عبد الحفيظ

سمك السلمون من أشهى أنواع الأسماك وأكثرها فائدة للجسم فهو غني بأحماض الأوميغا 3 والبروتينات والفيتامينات المهمة لصحة القلب والمخ. وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة صحية ولذيذة لتحضيره فإليكِ وصفة سمك السلمون المشوي في الفرن بطعم يشبه المطاعم الكبرى، للشي هدي زعرب .

المكونات لعمل السمك السلمون المشوي

  • شريحتان من فيليه سمك السلمون الطازج
  • عصير ليمونة واحدة
  • ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملعقة صغيرة ثوم مفروم
  • ملعقة صغيرة بابريكا
  • ملعقة صغيرة أعشاب مجففة مثل الزعتر أو الروزماري
  • ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
  • شرائح ليمون للتزيين

 طريقة عمل السمك السلمون المشوي

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
  • ابدئي بتنظيف شرائح السلمون جيدًا بالماء والليمون ثم جففيها بورق المطبخ
  • في وعاء صغير اخلطي عصير الليمون والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والبابريكا والأعشاب وزيت الزيتون
  • ادهني شرائح السلمون بالخليط من الجهتين واتركيها في التتبيلة لمدة عشرين دقيقة على الأقل
  • سخني الفرن على درجة حرارة مئتين
  • ضعي شرائح السلمون في صينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بالقليل من الزيت
  • أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة خمسة عشر إلى عشرين دقيقة حتى ينضج السلمون تمامًا ويحمر سطحه قليلًا
  • قدمي السلمون ساخنًا مع شرائح الليمون وطبق جانبي من الأرز أو السلطة الخضراء

نصائح لتقديم أفضل

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

يمكنكِ إضافة حلقات من الفلفل الملون أو شرائح البصل مع السمك قبل إدخاله الفرن
لتحمير الوجه بشكل أفضل شغلي الشواية آخر دقيقتين فقط
يُفضل تناول السلمون فور الطهي للحفاظ على طراوته ونكهته الغنية

سمك السلمون المشوي وصفة مثالية لعشاء صحي وخفيف وسهل التحضير كما أنها خيار رائع لمن يتبعون أنظمة غذائية متوازنة بدون حرمان من الطعم الرائع.

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طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

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