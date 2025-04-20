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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
رنا عصمت

طريقة سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية لغذاء صحى ومفيد.

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المكونات لتحضير سمك السلمون مع السبانخ والفطر:

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 قطعتان من فيليه سمك السلمون، مع الجلد أو بدونه

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، مقسمتان

فصان من الثوم المفروم

 ٢٥٠ جرام من الفطر، مقطع إلى شرائح

 كوب من السبانخ الطازجة

 نصف كوب من الكريمة الخفيفة

 ربع كوب مرق الدجاج

 ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

 ملعقتان كبيرتان من البقدونس الطازج المفروم

 ملح وفلفل حسب الرغبة

 زيت زيتون للطبخ

الطريقة لتحضير سمك السلمون مع السبانخ والفطر: 

 

السلمون بالفطر، بمكونات بسيطة

١. تحضير سمك السلمون:

جفف شرائح سمك السلمون بمناديل ورقية. تبّلها بالملح والفلفل.

٢. اشوي السلمون:

سخّن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورشة من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة الحرارة. 

ضع شرائح السلمون في المقلاة، بحيث يكون الجلد لأسفل (إن وجد). 

اشويها لمدة ٣-٤ دقائق لكل جانب، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا وتنضج تمامًا. 

أخرج السلمون من المقلاة واتركه جانبًا.

٣. قلّب الفطر والثوم:

في نفس المقلاة، استخدم ملعقة زيت الزيتون المتبقية.

 أضف شرائح الفطر واطبخها لمدة ٥-٧ دقائق، أو حتى تنضج وتكتسب لونًا بنيًا. 

أضف الثوم المفروم واطبخه لمدة دقيقة أخرى حتى تفوح رائحته.

٤. تسويه السبانخ:

أضف السبانخ الطازجة إلى المقلاة واطبخها حتى تذبل، لمدة ٢-٣ دقائق تقريبًا.

٥ . لتحضير الصلصة الكريمية:

أضيفي مرق الدجاج وعصير الليمون، مع إزالة أي بقايا بنية من قاع المقلاة

 ضيفي الكريمة واتركيها على نار هادئة حتى الغليان. 

اطهيها لمدة ٢-٣ دقائق، أو حتى تتكاثف الصلصة قليلاً 

ضيفي البقدونس الطازج المفروم تبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة.

٦. التجميع والتقديم:

أعيدي شرائح السلمون إلى المقلاة، وضعي فوقها الصلصة الكريمية والفطر والسبانخ. قدميها فورًا.

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر سمك السلمون بزبدة الثوم

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