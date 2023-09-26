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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

نظام غذائي يساهم
نظام غذائي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول

يوجد نوعان رئيسيان من الكوليسترول، وذلك لانهما يؤثران على خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وينتقل كلا النوعين في مجرى الدم داخل جزيئات تسمى البروتينات الدهنية.

 

نظام غذائي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول

 

ويحمل البروتين الدهني الكولسترول من الكبد إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكولسترول LDL في الدم إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

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ويساعد البروتين الدهني على التخلص من الكوليسترول الزائد من مجرى الدم، ونقله إلى الكبد لمعالجته وإفرازه. وترتبط المستويات المرتفعة من الكوليسترول الحميد (HDL) بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

ويمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وخاصة الكوليسترول الضار (LDL)، وفقا لما نشر في موقع ساينس ألرت.

 

نظام غذائي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول

 

وتشمل الخيارات الغذائية الصحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتشمل:

_ التركيز على تناول المزيد من الدهون غير المشبعة الصحية، مثل : زيت الزيتون أو الأفوكادو.

_ تناول كميات أقل من الدهون المشبعة غير الصحية، مثل : الدهون الحيوانية، والدهون المتحولة الموجودة في البسكويت والفطائر.

_ تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان في الماء، مثل: الفواكه والخضروات والشوفان والشعير والفاصوليا والعدس.

_ الحصول على مكملات الألياف والمنتجات الغذائية التي قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، مثل: الإينولين، أو سيلليوم أو بيتا غلوكان.

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