نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فوائد تناول الجرجير
فوائد تناول الجرجير  

يساهم تناول الجرجير في العديد من الفوائد الصحية، وذلك لأنه من الخضراوات المفيدة التي تحتوي على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

فوائد تناول الجرجير

وكشف موقع “هيلث لاين” أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن جنيها من تناول الجرجير، وتشمل ما يلي :

 

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- الوقاية من أمراض القلب:

يساهم فيتامين سي الموجود في الجرجير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

- دعم صحة العين:

ويعد الجرجير مصدر غني باللوتين والزياكسانثين، تعمل هذه الكاروتينات أيضًا كمضادات للأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين، وإعتام عدسة العين الذي يزيد مع التقدم في العمر.

 

فوائد تناول الجرجير

 

- الوقاية من السرطان:

يساعد فيتامين سي في وقاية خلايا الجسم من الضرر الذي يمكن ان يلحق به، والتي تحدث عند منع تكوين بعض المركبات المسببة للسرطان.

 

- تحسين صحة العظام:

يُزيد فيتامين ك الموجود في الجرجير من كثافة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

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