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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فوائد تناول الجرجير
فوائد تناول الجرجير للرجال  

يعتبر الجرجير من الخضراوات المحببة والمفضلة لدى كثير من الأشخاص، والمفيدة أيضا، وذلك لأنه يحتوي على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

 

فوائد تناول الجرجير للرجال

 

ومن المعروف أن تناول الجرجير قد يكون له فوائد عديدة، وبالأخص للرجال، فهو يساهم في تعزيز العلاقة الزوجية لهم، وفقا لما نشر في موقع  Brained".

 

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وبفضل احتواء الجرجير على أكسيد النيتريك، فهو يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم.

 

فوائد تناول الجرجير للرجال

 

ويحتوي الجرجير أيضًا على مركبات مضادة للالتهابات، تساعد على تعزيز العلاقة الزوجية بالنسبة للرجال.

الجرجير الخضروات رجال العلاقة الزوجية توسيع الأوعية الدموية

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