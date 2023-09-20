مرضى الربو.. تحذير من تناول البلح الأسود

ينتشر البلح الأسود في هذا الوقت من العام، وهو يعتبر من الفواكة المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وذلك لأنه يحتوي على عناصر غذائية للجسم.

أشخاص ممنوعين من تناول البلح الأسود

وذكر موقع Stylecraze، ان هناك بعض الاشخاص ممنوعين من تناول البلح الاسود، ومن ابرزهم ما يلي :

_ من يعانون من الإنتفاخ :

ويتسبب البلح في الشعور بآلام البطن والغازات والشعور بالانتفاخ، والإصابة بالإسهال.

أشخاص ممنوعين من تناول البلح الأسود

_ مرضى الربو :

وقد يتسبب تناول البلح الأسود في حساسية لبعض الأشخاص، وخاصًة الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي، والربو.

_ مشاكل بوتاسيوم الدم :

البلح الأسود غني بالبوتاسيوم، وبالتالي تناوله بكثرة يزيد مستويات البوتاسيوم في الدم، لذا يجب تجنبه للوقاية من المضاعفات الصحية.