أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

نصاب أحيانا بالصداع النصفي، لا نعلم سبب الإصابة به، ولكن لا نعرف سبب الإصابة المستمرة به، وفي السطور التالية سنوضح لكم أحد اسباب الإصابة بالصداع النصفي.

أطعمة تسبب الإصابة بالصداع النصفي

وكشفت الدكتورة أولغا بويكو رئيسة قسم الأعصاب بالمركز الفيدرالي للدماغ والتقنية العصبية، أن الأفوكادو والنبيذ الأحمر والجبن والشوكولاتة تسبب زيادة نوبات الصداع النصفي.

وأكدت بويكو، أنه لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بتناول المنتجات المحتوية على "التيرامين"، وفقا لما نشر في صحيفة "إزفيستيا".

أطعمة تسبب الإصابة بالصداع النصفي

وأضافت بويكو، أن من أكثر الأطعمة التي يمكنها ان تسبب في زيادة الإصابة بالصداع النصفي " الشوكولاتة والمكسرات والأفوكادو والنبيذ الأحمر، وكذلك أنواع الجبن الصلبة، وذلك لأنها تزيد من شدة الحالة وتفاقمها".

وأفادت بويكو، أن هناك اسباب أخرى رئيسيى للإصابة بالصداع النصفي، ومن بينها : الإجهاد، والارهاق، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.