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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

مشروبات طبيعية تحميك
مشروبات طبيعية تحميك من أمراض الخريف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف 2023، حيث أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

مشروبات طبيعية تحميك من أمراض الخريف

 

يمكن لتناول بعض المشروبات المفيدة ان تعمل على تقوية جهاز المناعة، وبالتالي الوقاية من أمراض الخريف كالبرد واحتقان الحلق، والسعال الناتج عن التلقبات الجوية والأتربة، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي لاين” الطبي، وتشمل :

 

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_ الشاي الدافئ : 

ويساعد شرب الشاي الدافئ في تخفيف الاحتقان والسعال والألم في الحلق. يمكن إضافة الزنجبيل أو القرفة لزيادة فوائده.

 

_ الحساء الدافئ :

ويحتوي الحساء الدافئ على الماء والملح والفيتامينات والمعادن التي تساعد على ترطيب البشرة وتخفيف الأعراض المرتبطة بالجفاف.

 

مشروبات طبيعية تحميك من أمراض الخريف

 

_ العصائر الطبيعية :

ويحتوي العصير الطبيعي على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز المناعة وتخفيف الأعراض المرتبطة بالبرد.

 

_ الماء الدافئ :

ويساعد تناول الماء الدافئ في تخفيف الحمى والتهاب الحلق وتساعد في ترطيب البشرة والأغشية المخاطية.

 

_ العسل والليمون :

ويمكن خلط العسل والليمون مع الماء الدافئ لتحضير مشروب مهدئ للحلق والسعال.

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