لعشاق الأجهزة الصغيرة.. إليك أفضل تابلت في الأسواق بسعر احترافي

كشفت شركة Blackview رسميًا عن أحدث جهاز لوحي صغير بشاشة قياس 8.68 بوصة، مدعومة بمقاومة معززة للغبار ورذاذ الماء لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي والميداني. ويجمع الجهاز الجديد بين مرونة الحجم وسعة البطارية التنافسية، وسط توقعات بطرحه في الأسواق العالمية قريبًا بسعر يخدم الفئة المتوسطة.

ويأتي الجهاز بشاشة IPS مقاس 8.68 بوصة، وبدقة 1340 800 بكسل، وذلك مع نسبة استحواذ للشاشة تبلغ 85% من الواجهة. كما يدعم التابلت أوضاع القراءة والوضع الداكن والإضاءة الليلية، وحصلت شاشته على شهادة T V S D لتقليل الضوء الأزرق.

ويعتمد الجهاز على معالج Unisoc Tiger T310 رباعي الأنوية بسرعة تصل إلى 2.0 جيجاهرتز، إلى جانب معالج رسوميات PowerVR GE8300، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت

كما يعمل تابلت Zeno 2 بنظام Android 16، مع ميزة Split Screen 2.0 لتشغيل تطبيقين في الوقت نفسه، إلى جانب تطبيق WPS Office للتعامل مع المستندات والجداول والعروض

منافسًا شرسًا

وعلى صعيد العتاد والابتكار التقني، أعلنت شركة Blackview رسميًا عن إطلاق جهازها اللوحي المصغر الجديد Blackview Zeno 2، والذي يأتي كحل عملي ومثالي للمستخدمين الباحثين عن التوازن بين خفة الوزن والصلابة.

يتميز الجهاز بشاشة مدمجة عالية الوضوح قياس 8.68 بوصة، مما يجعله خيارًا مريحًا للقراءة وإنجاز المهام المكتبية أثناء التنقل السريع.

جهاز لوحي صغير

سوق الأجهزة الاقتصادية

وقد عززت الشركة جهازها بمعيار متقدم لمقاومة الغبار ورذاذ الماء (IP54)، مما يمنحه حماية واعتمادية إضافية عند الاستخدام في بيئات العمل الميدانية أو الظروف الجوية المتقلبة. وفيما يتعلق بالأداء الداخلي، يضم التابلت معالج Unisoc رباعي النواة، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) أساسية بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت.

يكتمل المشهد التقني للجهاز ببطارية قوية تبلغ سعتها 5000 ميللي أمبير لضمان تشغيل طويل ومستقر، مما يجعله منافسًا شرسًا في سوق الأجهزة الاقتصادية.