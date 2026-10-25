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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر تخفية آبل.. كيف تجعل هاتفك الآيفون القديم يعمل بسلاسة فائقة مجدداً؟

كيف تجعل هاتفك الآيفون القديم يعمل بسلاسة فائقة مجدداً
كيف تجعل هاتفك الآيفون القديم يعمل بسلاسة فائقة مجدداً
لمياء الياسين

يواجه ملايين المستخدمين حول العالم أزمة تراجع أداء هواتف آيفون القديمة مع مرور السنوات، حيث تصبح المكونات الداخلية أقل قدرة على مجاراة التحديثات البرمجية المستمرة. ورغم أن الفكرة الأولى التي تبادر إلى الذهن هي شراء طراز أحدث، إلا أن خبراء التكنولوجيا يجمعون على وجود حلول برمجية وعملية فعالة تمنح الجهاز "قبلة حياة" جديدة إليك طرق جوهرية لاستعادة سلاسة آيفون:

تحرير مساحة التخزين

 حيث يؤدي امتلاء الذاكرة إلى اختناق العمليات الخلفية للجهاز. يُنصح بالإبقاء على 10% على الأقل من المساحة الإجمالية فارغة عبر نقل الوسائط إلى السحاب وحذف التطبيقات غير المستخدمة. 

 استبدال البطارية المتدهورة

 إذ يعمد نظام التشغيل تلقائياً إلى خفض الأداء لمنع الانطفاء المفاجئ عندما تقل كفاءة البطارية عن 80%، وتغييرها يمثل الحل الأكثر تأثيراً.

 تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية

وهي خطوة تمنع البرامج من استنزاف الذاكرة العشوائية والمعالج دون علمك.

تقليل حركات الواجهة المؤثرات البصرية

 من إعدادات تسهيلات الاستخدام، مما يقلل العبء الرسومي على المعالج القديم.

 إعادة ضبط المصنع بالكامل؛ إذ تتراكم الملفات المؤقتة وبقايا التحديثات لسنوات، وتعد الاستعادة بعد أخذ نسخة احتياطية بمثابة انطلاقة جديدة كلياً للهاتف.

لا تعني برودة أداء الهاتف القديم بالضرورة نهايته؛ فمن خلال تطبيق هذه الإستراتيجيات البسيطة، يمكن للمستهلكين تمديد عمر هواتفهم الذكية الحالية والحفاظ على كفاءتها التشغيلية لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى تكبد أعباء مالية إضافية.

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