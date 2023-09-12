للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

يمكن علاج الأملاح بالأعشاب، والمشروبات الطبيعة، وذلك في حالة كانت الأملاح صغيرة ويمكن لها ان تعبر من الحالب، وفي هذه الحالة قد لا يستغرق العلاج وقتا طويلا، ويمكن للألم أن ينتهي في غضون شهر.

علاج الأملاح بالأعشاب

وقد أثبت بعض الدراسات ان بعض الأعشاب يمكن استخدامها في علاج الاملاح في البول، ومنها : الرمان، الفاصولياء الحمراء، جذر الهندباء، عشبة القمح، عشبة ذيل الحصان.

ويمكن علاج الأملاح بالاعشاب وإستهلاك العصائر الطبيعية، والشاي المحضر من بعض الأعشاب الطبية؛ حيث أن الفائدة من هذه العصائر والشاي أنها تحتوي على الماء مما تتيح للمريض شرب كميات كافية من الماء تبقي جسمه رطبا. كما أنها تحتوي على عدد من المكونات التي تقلل من فرصة تكون الحصوات.

ومن افضل للمشروبات التي لها فاعلية كبيرة في علاج الأملاح بالأعشاب في البول، ما يلي :

علاج الأملاح بالاعشاب

_ عصير الليمون، وهو يحتوي على السترات، والتي تمنع تكون الحصوات المتكونة من أملاح الكالسيوم، كما يمكن للسيترات أيضاً تفتيت أملاح البول الصغيرة، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر.

_ عصير الريحان، وهو يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير حصوات الكلى وتقليل الألم.

_ خل التفاح، حيث أنه يحتوي على حمض الخليك والذي يساعد على إذابة وعلاح أملاح الكلى.

_ عصير الكرفس، وهو من الممكن أن يزيل السموم التي تساهم في تكوين حصوات الكلى. كما أنه يساعد في علاج الأملاح البول من خلال زيادة تدفقها عبر البول.