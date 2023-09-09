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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتخلص من الألم المزمن.. خطوات علاج الأملاح على الكلى وطرق تفتيتها

علاج الأملاح على
علاج الأملاح على الكلى

يمكن علاج الأملاح على الكلى، وذلك لأنها عندما تصل إلى الكلى وتتراكم عليها فأنها تصبح  كبيرة الحجم، وقد يشعر حينها الشخص بألم من متوسط إلى شديد حسب حجم الأملاح المتراكمة.

 

علاج الأملاح على الكلى


وتتسبب الأملاح على الكلى، وبالأخص كبيرة الحجم بظهور أعراض شديدة والتي لا يمكن للمريض تحملها، وعادة ما يحتاج علاج الأملاح على الكلى كبيرة الحجم إلى التدخل الطبي، يمكن أن يتم علاج الأملاح على الكلى كبيرة الحجم من خلال:

_ تفتيت الأملاح والحصى بالموجات فوق صوتية؛ حيث يتم تعريض أملاح وحصى البول كبيرة الحجم لموجات فوق صوتية من أجل تفتيتها إلى أملاح أقل حجماً والتي يمكن أن تخرج بسهولة عبر البول.

 

علاج الأملاح على الكلى

 

_ تفتيت الأملاح والحصى بالليزر، وهي تعد مشابهة للطريقة السابقة، ولكن يتم استخدام خلالها الليزر لتفتيت الحصى بدلاً من الأمواج فوق الصوتية.

_ تفتيت الأملاح والحصى بالمنظار، ويتم من خلال الجلد هذه الطريقة يقوم الطبيب بعمل شق صغير في منطقة الظهر لدى المريض، ثم يقوم بإدخال أنبوب صغير من خلال هذا الشق، حيث يتم إدخال منظار من خلال هذا الأنبوب الصغير وذلك من أجل تفتيت حصوات البول الكبيرة إلى حصوات أصغر حجماً.

الأملاح علاج الأملاح الكلى الحصى حصى البول تفتيت الأملاح والحصى بالليزر

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