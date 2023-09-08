فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعراض سرطان القولون
أعراض سرطان القولون

يعتبر سرطان القُولون هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة (القُولون)، ويوجد القُولون هو الجزء النهائي من الجهاز الهضمي.

 

أعراض سرطان القولون

 

ويُؤثِّر سرطان القُولون بشكل كبير في البالغين الأكبر سنًّا، على الرغم من ظهوره في أي عمر، ويبدأ عادةً في صورة تكتُّلات صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تُسمَّى سلائل تتكوَّن بداخل القُولون، وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السلائل سرطانات في القُولون.

 

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وقد تكون السلائل صغيرة، ويَنتُج عنها أعراض قليلة، إن وُجِدَتْ. ولهذا السبب، يُوصِي الأطباء بالخضوع لفحوصات منتظِمة للمساعدة في الوقاية من سرطان القُولون بالتعرُّف على السلائل واستئصالها قبل أن تتحوَّل إلى سرطان، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي.

 

وفي حالة الإصابة بسرطان القُولون، يُوجد العديد من العلاجات المتاحة للمساعدة في السيطرة عليه، وتشمل الجراحة، والعلاج الإشعاعي والعلاجات الدوائية، مثل العلاج الكيميائي، والعلاج الموجَّه، والعلاج المناعي.

 

أعراض سرطان القولون

 

ويُطلَق على سرطان القُولون في بعض الأحيان سرطان قولوني مستقيمي، وهو مصطلح يجمع بين سرطان القُولون وسرطان المستقيم، ويبدأ في المستقيم،وتتضمَّن علامات وأعراض سرطان القُولون، ما يلي :

_ تغيُّرًا مستمرًّا في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيُّرًا في تماسك البراز.

_ نزيفًا شرجيًّا، أو دمًا في البراز.

_ اضطربات مستمرة في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

_ شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا.

_ الضعف أو الإرهاق.

_ فُقدان الوَزن غير المُفسَّر

 

لا تظهر الأعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين بسرطان القُولون في المراحل المبكِّرة من المرض. وفي حال ظهور الأعراض، فيحتمل أن تتباين وفقًا لحجم السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة.

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