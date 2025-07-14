بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض

أصدر المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالانتداب وتجديد الندب بمحكمة النقض.

الحركة القضائية بـ محكمة النقض

المكتب الفني:

ـ ندب القاضي محمد هلالى محمد هلالى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ـ ندب القاضي جمال حسن جودة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ـ تجديد ندب القاضي مصطفى عبد الفتاح أحمد ، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

نيابة النقض:

ـ ندب القاضي معتز أحمد مبروك، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ـ تجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازى عبد الحكيم ، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا، للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ـ ندب القاضي هشام محمد فرغلى طلبة ، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

تفتيش نيابة النقض:

- تجديد ندب القاضى سمير عبد المنعم على أحمد أبو العيله - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى خالد عثمان عبد العزيز مدكور - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- ندب القاضى د.محمد حسن مطر – نائب رئيس محكمة النقض- مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

الأمانة العامة:

-تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.

-تجديد ندب القاضي د. محمد سامي العواني- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.

-تجديد ندب القاضي حسام حسين الجيزاوى- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى محمد حسن الشربيني - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى أحمد عبد الله أنيس - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى أحمد فرغلي الزناتي- نائب رئيس محكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى مصطفى محمد أمين – بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضواً للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب أحمد محمد عيد سالم – المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .

- تجديد ندب مصطفى طه سيد قاسم – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب جمال السيد البكرى – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب مهاب نبيل الكشكى - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .

المستشار الفنى:

-تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغنى- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض.

-تجديد ندب القاضي حسام حسين الديب- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض.

العلاقات الدولية :

- تجديد ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً لإدارة العلاقات الدولية.

- تجديد ندب القاضي شريف عبد القادر الشيتانى - نائب رئيس محكمة النقض – مساعداً لرئيس إدارة العلاقات الدولية.

- تجديد ندب القاضى أحمد عنانى عبد العزيز عنانى – نائب رئيس محكمة النقض- عضواً بإدارة العلاقات الدولية .

- تجديد ندب القاضى مصطفى أحمد مصطفى عبيد – نائب رئيس محكمة النقض-عضواً بإدارة العلاقات الدولية .

العلاقات والإعلام:

- تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

- تجديد ندب مصطفى محمد عبد اللطيف – رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضواً بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

- ندب محمد عصام محمد – رئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

مركز المعلومات:

- تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى محمد أحمد يوسف الشهاوى – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.