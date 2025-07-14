المؤبد للمتهمين بقـ.تل شخص والشروع فى الخلاص من نجله فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد، لعاطلين، وبراءة المتهم الثالث، لاتهامهم بقتل شخص، والشروع في قتل نجله، خلال مشاجرة نشبت بينهم بعد مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7053 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3246 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين، "خليل إ ح"، عامل، و"طلعت س ح"، عاطل، و"ضياء ح س"، عاطل، و4 متهمين أخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة، لأنهم في يوم 19 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "صباح صباح سعيد نصر"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية، على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفاً لذلك، مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه "خليل صباح سعيد نصر"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية، على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفاً لذلك، مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا إنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجنى عليه الصحية بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخناً "مسدس"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه، ومما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.