هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

انخفضت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الأونة الاخيرة ، وبلغ الهبوط في سعر الكتكوت حوالى 40 جنيها ، كذلك انخفض سعر كيلو الدواجن بالمزرعة إلى أقل من 50 جنيها .

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة ، حيث انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء حوالى 20 جنيها بالمزرعة مقارنة بأشهر ماضية .

وقال “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إن تراجع القوة الشرائية سبب رئيسي فى تراجع الأسعار ، كما أن لحوم العيد مازالت متواجدة بالبيوت المصرية لذا قل الاقبال على شراء الدواجن .

وأضاف “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار النواحى المرضية والأوبئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث تنشط الأمراض مع قدوم فصل الشتاء، لافتًا إلى أن أعداد الجدود والأمهات تأتى فى موعدها بانتظام .

وأكد أن توفير التمويلات اللازمة أمام المربين وتوفير خامات الأعلاف والمخزون الاستراتيجى أعاد المزارع للعمل بكامل قوتها بالتالى زيادة الانتاج والمعروض أمام المواطنين ، موضحًا أن الدواجن سلعة يومية لايمكن احتكارها أو تخزينها بالتالى تعتمد على العرض والطلب .

هبوط سعر الكتكوت

وتابع قائلًا: "فى نفس الوقت المربي بدأ فى الخسارة حيث هبط سعر الكتكوت من 50 لـ 10 جنيها ونحن نحرص على استمرار المربي فى الانتاج لذا يجب الاتجاه نحو التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية وبالتالى فتح أبواب جديدة للتصدير ".

وبسؤاله عن توقعاته بشأن اسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة ، قال :" أتوقع ثبات الأسعار وليس انخفاضها ".

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعر الكيلو إلى 63 جنيهًا، بعدما كان 70 جنيهًا، أي بانخفاض نحو 7 جنيهات، وتُباع للمستهلك بسعر 77 جنيهًا. كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى نحو 45 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء

ارتفع سعر كيلو الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليصل إلى 107 جنيهات، بعدما كان 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة عند 114 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بسعر 126 جنيهًا.