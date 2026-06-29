أبو العينين: الحوافز الضريبية شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي

ثمن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب التحول النوعي في الرؤية المالية للدولة التي بدأت تنتقل من فكر الجباية وفرض مزيد من الضرائب إلى فكر تنمية الإيرادات.

وقال خلال كلمته التي استعرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل:"حزمة السياسات الأخيرة تضمنت إعفاءات وتسهيلات واضحة ساهمت في تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف: "حزمة السياسات الأخيرة حفزت على الدخول بقوة إلى سوق الاستثمار والاندماج تحت مظلة المنظومة الرسمية للدولة".

وأوضح: " قانون الضريبة على الدخل الحالي مرّ على صدوره نحو 21 عامًا منذ عام 2005 وخضع لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدَّم للناس ويُسوَّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟".

وشدد على أهمية صياغة سياسات استثمارية واضحة تستهدف الكيانات والشركات العالمية الكبرى لتوطين أعمالها في مصر، موضحًا أن السياسات يجب أن تتماشى مع رؤية الدولة بأن تصبح ضمن أفضل 30 اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2030.

وتابع: "نريد المستثمر الذي يمتلك التكنولوجيا الحديثة ويقدم صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، ونريد من لديه القدرة على بناء وتدريب الشباب المصري على مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية المتطورة، وأطالب بضرورة التنسيق والتكامل الفوري بين وزير المالية ووزيري الاستثمار والصناعة لتحديد متطلبات المرحلة المقبلة".

وطالب بسن قوانين وآليات تحفيزية ذكية ومبتكرة تشجع الشركات العالمية والمحلية التي تحقق أرباحًا داخل مصر على إعادة ضخ تلك الأرباح.