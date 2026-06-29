أحمد موسى: أوروبا تواجه موجة حر غير مسبوقة.. والوفيات تجاوزت 1500 شخص

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على موجة الحر الشديدة التي تضرب عددًا من الدول الأوروبية، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في أوضاع صعبة وخسائر بشرية، وسط تأثير على الخدمات والحياة اليومية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'أوروبا بتشهد موجة حر شديدة، والوضع في أوروبا صعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهناك وفيات تتجاوز الـ1500، وحتى في بريطانيا الموجة دي لم تمر عليهم منذ سنوات عديدة'.

وأضاف: 'عشان أوروبا معندهاش تكييفات زي اللي عندنا، لأنه كان مهتم بالتدفئة، وعربيات الشرطة فاتحة المياه على الناس في الشارع لأن الوضع صعب'.

وتابع: 'منظمة الصحة العالمية قالت: 150 مليون بيعيشوا تحت درجة حرارة شديدة، والناس سعيدة برش المياه عليهم في الشوارع عشان مش عارفين يعيشوا'.

وأضاف: 'فيه 70 ألف بيت في فرنسا اتقطع عليهم الكهرباء، اللي خلى الناس تدخل المحلات جري عشان تاخد مراوح أو تكييفات'.

واختتم: 'أصدقاء ليا في ألمانيا قالوا: «مصر أرحم من أوروبا»، وهذا يحدث بسبب تغير المناخ، والوضع ليس طبيعيًا، والناس هناك بتلجأ للحدائق والجناين، وقضبان السكك الحديد انصهرت من الحرارة، وتم إغلاق متحف اللوفر، وبرج إيفل'.