أحمد موسى : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حكم التنظيم الإرهابي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التجربة التي عاشتها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية أثبتت أن الشعب المصري كان صاحب القرار في استعادة الدولة، مشددًا على أن القوات المسلحة انحازت لإرادة الشعب.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "التجربة علمتنا، عشان أشوف بكرة لازم أرجع للوراء قليلًا عشان أعرف كنا عايشين إزاي، التجربة قالت في أي زمن وفي أي وقت إن دولة بحجم مصر يحكمها تنظيم إرهابي. لما حصل عندنا سنة وانتهت في 30/6/2013، شوفنا في السنة دي إيه اللي حصل لمصر".

وأضاف: "شوفنا في السنة دي لأول مرة في تاريخنا يتم محاصرة المحكمة الدستورية العليا، وحرق الكنائس والمساجد، والمليشيات تنزل تقتل في المصريين وتضربهم، ويتم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي".

وتابع : "مكنش عندهم أي مشكلة يولعوا في الإعلاميين والمؤسسات الصحفية. كلمة الشعب المصري كانت في 30/6/2013 هي كلمة الشعب، والجيش لم يأخذ القرار، اللي أخذ القرار الشعب، والقوات المسلحة انحازت للشعب، والثورة ثورة الشعب".