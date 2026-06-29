أحمد موسى: محمد مرسي لم يكن رئيسا شرعيا لمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب، إنحازت لها القوات المسلحة، كما فعلت في يناير وفي 30 يونيو، فالجيش المصري عمره ما انقلب علي سلطة، وطول عمره يستجيب للشعب.

وأضاف موسى عبر فضائية صدى البلد، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، أن الفريق عبد الفتاح السيسي آنذاك أكد أنه لن يسمح ابدا بترويع الشعب المصري من قبل الجماعة الإرهابية، ونوه موسي بأن مرشد الإرهابية كان يهدد الشعب المصري والقوات المسلحة.

وأكد موسى، أن الرئيس محمد مرسي الإخواني لم يكن رئيسا شرعيا للبلاد، والجميع يعرف كيف وصل إلي الحكم.