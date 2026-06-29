«كارثة في منتهى الخطورة».. أحمد موسى: رسوم مضيق هرمز تهدد الخليج والتجارة العالمية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك مشكلة كبيرة تحدث في مضيق هرمز، مردفًا: «14 بندًا في الاتفاق بين أمريكا وإيران كلها ملغمة، وإيران تترجم البنود بناءً على هواها، والعكس من ناحية أمريكا».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فرض رسوم على مضيق هرمز سيكون خطرًا على دولنا العربية الخليجية، مردفًا: «في كارثة في منتهى الخطورة في مضيق هرمز، إيران سوف تفرض رسوم على السفن على هيئة خدمات، كمان في مسؤول إيراني قال إنه سيكون في رسوم إضافية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز».

وتابع: «اللي بيحصل ده في منتهى الخطورة، إيران سوف تتحكم في حركة التجارة العالمية، ولازم ناخد بالنا من كل ده، التحكم في مصير الأمن العربي ده أمر مهم، إيران تفتعل الأزمات دائمًا مع الدول».

وأكمل: «النهارده كنت بتكلم مع شخص مسؤول رفيع المستوى، وقلت له لو حصلت أي أزمة من إيران مع أي دولة عربية خليجية، هل هناك منفذ للعراق أو الكويت أو قطر غير هرمز، السعودية حولت خط الإنتاج ولن تخضع لما ستفرضه إيران».

وأكمل: «لازم يكون في ممر ملاحي بين دولتي الإمارات وسلطنة عُمان، للابتعاد عن مضيق هرمز، بس الممر ده يحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة، الممر ده بمثابة شق قناة جديدة، لأن إيران دولة غير مضمونة وتفتعل المشاكل».

وأردف أحمد موسى: «الاتفاق ما بين أمريكا وإيران مصيره الفشل، لازم يكون في بعد نظر، إيران كانت رافضة الجلوس مع الجانب الأمريكي، وبكرة هيقعدوا مع الوفد الأمريكي وعاوزين 6 مليارات دولار مجمدة في إيران، ثم 12 مليار دولار».

وأكمل: «إيران لن تتخلى عن السلاح النووي، إيران عاوزة تعدي الفترة دي، وعندها هاجس النووي في عقلها، وهتوصل ليه طالما هو في عقلها، سواء بعد سنة أو 5 أو 10 سنين».

ولفت أحمد موسى إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه انتخابات نصفية في أمريكا، وهي مشكلة كبيرة، مردفًا: «ترامب عنده مشكلة داخلية في أمريكا متعلقة بالانتخابات، ولا يعنيه العالم العربي، مفيش حاجة اسمها رسوم على مضيق هرمز، ولكن إيران سوف تفرض هذا الأمر في صورة خدمات».

وشدد أحمد موسى على أن الأمن العربي خط أحمر، ولا بد من التصدي لمخططات إيران.