أحمد موسى: منظومة السكك الحديدية تغيرت بالكامل.. وقطارات «تالجو» نقلة حضارية للمصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا القطاع جاء ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'القطارات كانت مريضة وضايعة، واتعملت منظومة قطارات تمسك البلد كلها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطارات زمان والمحطات كانت متهالكة'.

وأضاف : 'دلوقتي قطارات متطورة، والتالجو والمونوريل. طيب هنطور الدولة بالمجان؟ كان يليق بالناس تركب زي زمان، ولا تركب التالجو، القطار الآدمي، ولكن كل ما الدولة تعمل حاجة تتهاجم ويقولوا كلام محدش بيقوله'.

وتابع: 'كل حاجة بتتعمل للشعب المصري، مفيش حاجة اسمها طبقة وطبقة، ودلوقتي معندناش تخفيف أحمال الصيف ده خالص، وعندنا في 2028 اعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 45%، كل دي فلوس عشان ميكونش عندنا أزمة في مضيق هرمز والطاقة بشكل عام'.

وتابع: 'دلوقتي الغاز الطبيعي وصل للقرية المصرية، وبتكلفة بسيطة جدًا. هي دي الدولة، بعيدًا عن التضليل اللي بيتم ويستهدف تزييف وعي المواطنين، المواطن النهارده عنده وعي'.

وقال: 'المواطن شايف الزراعة، ومنظومة الزراعة، والريف المصري، وسيناء شمال وجنوب ووسط، وصحراء بيتم تحويلها لرقعة خضراء، والتوسع العمراني والتنمية اللي بتتم، وهذا جهد الدولة'.

وأضاف : 'قضى الرئيس السيسي على العشوائيات، وغير حياة المصريين من حال إلى حال، وتم تطوير منظومة الصحة'.