أحمد موسى: الشعب نزل الميادين ورفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب المصري عاش أوقاتًا صعبة من الخوف والرعب بسبب تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية، مردفًا: «الشعب نزل الميادين ورفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكان في مهلة يومين علشان يستجيبوا للشعب، والحمد لله أنهم ما استجابوش، والشعب قال كلمته».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر خلال سنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عانت عدة أزمات، مثل: «طوابير البنزين، وانقطاع التيار الكهربائي، والناس كانت تاخد الجراكن علشان شوية بنزين، حياة الناس كانت واقفة، والدولة كانت رايحة تبقى دولة فاشلة، وكنا هنبقى زي دول تانية راحت ولسه لحد دلوقتي ما رجعتش».

وتابع: «بفضل 3 يوليو الدولة رجعت هيبتها تاني، ده في سنة الإخوان كانت الناس بتموت علشان رغيف العيش، دلوقتي بنتكلم عن دعم نقدي وعيني، ده أنت كان نفسك في أنبوبة بوتاجاز وتدفع فيها رقم علشان تاخدها، وكنت تقف بالساعات علشان أنبوبة ومش بتلاقي في النهاية».

وأكمل: «البلد كانت ضلمة في سنة الإخوان، ده كان خطر أمني حقيقي، عارف يعني إيه البلد تبقى مضلمة، مصر كانت في ظلام في عهد محمد مرسي، دول ما عملوش بجنيه ولا بنوا طوبة في الدولة، كان هدفهم أخونة البلد، وكان تفكيرهم في التنظيم وليس المواطن».

وأشار أحمد موسى إلى أن جماعة الإخوان لم يكن هدفها بناء الدولة، وأن ما حدث مستحيل أن يتكرر مرة أخرى، مردفًا: «الأحد المقبل سيكون افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده مركز بمثابة عقل الدولة، وهيكون فيه كل شيء لإدارة الدولة، ده مش قيادة للقوات المسلحة، بل قيادة للدولة، وده مش موجود في دول كتير، ومصر عندها المركز ده».

وأكمل: «أنا بطمن حضراتكم، البلد دي اشتغلت شغل كتير جدًا لحد ما ظهر للنور، دلوقتي عندنا عاصمة إدارية جديدة، والعلمين الجديدة، وأسوان الجديدة، كل ده قدامك وأنت شايف، وبالمناسبة الجيش بيأمن كل شبر في البلد، ودائمًا علم مصر مرفوع، ومحدش يقدر يقرب من بلدنا».